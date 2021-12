Dachzeltnomaden Hilfsaktion

Das WIR zählt!

Die erschütternden Bilder der Flut ließen uns nicht mehr los. Auf dem DACHZELT POPUP Goldenstedt entschieden wir 3 Tage nach dem Ereignis die Flutopfer mit Spenden zu unterstützen und sammelten an nur einem Wochenende eine beachtlichen Spendensumme von knapp 7.000 Euro. Mittlerweile haben wir diese Summe bei weitem überschritten.

Hier findest du die aktuelle Spendensumme und Infos dazu, wie auch du spenden kannst!

Aber Spenden sammeln war uns nicht genug. Wir hatten das Gefühl, mehr tun zu wollen. Zusehen, während im Ahrtal händeringend tatkräftige Hilfe benötigt wurde, reichte uns nicht aus.

Dazu kam, dass wir keine Ahnung hatten, an wen wir die gesammelten Spenden richten sollten. Die großen Hilfsorganisationen schienen uns zu “indirekt” – wir wollten die Spenden gezielt dort hin senden, wo sie wirklich gebraucht wurden: An die betroffenen Bewohner des Ahrtals.

Anpacken anstatt zusehen

Nach einer kurzen Beratung im Dachzeltnomaden Kernteam entschieden wir uns, selbst ins Ahrtal zu fahren und uns ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Wir wollten anpacken um mit unserem Beitrag einen Unterschied zu machen.

Am 31.07. hatten wir zu siebt unseren ersten Einsatz in einer Schule in Bad Münstereifel, am Tag darauf halfen wir in Privathaushalten in Schuld und Insul. Was wir dort sahen, bestätigte unser Bauchgefühl: Hier wird an allen Ecken und Enden noch viel Hilfe gebraucht. Das haben wir am 01.08. in einem DZN Live auch an unsere Community kommuniziert.

Innerhalb eines Tages entstand die Grundlage für unsere Hilfseinsätze, die bis heute noch andauern: Dank der lieben Unterstützung der Rupperather Dorfbewohner errichteten wir dort ein Camp mit Lagerräumen in der alten Schule, organisierten Autos für den Transport der Helfer ins Ahrtal, entwickelten ein Materialmanagement- sowie Personalplanungskonzept und scouteten die ersten Baustellen in Altenburg.